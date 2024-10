Alla gara dei tartufi vince ancora Belen (Di martedì 15 ottobre 2024) La cerca del tartufo bianco? Ci vuole il fiuto femminile. Dei 5 cani premiati Alla Fiera di Sant’Agata Feltria per la tradizionale gara per cani da tartufo, ben 4 sono femmine. Erano 24 i concorrenti in gara (18 femmine e 6 maschi), tra cui 5 cani provenienti dAlla Svizzera. Dopo le eliminatorie, Belen ancora una volta ha messo tutti in riga. Questo bracco di 10 anni, condotto da Marco Docci di Novafetria, ha scovato ben 3 tartufi: si è aggiudicata il primo posto e ha vinto un prosciutto. Argento per Viola, condotta da Cristian Fiori, lagotto di 8 anni. Il bronzo a India, altro lagotto, condotto da Lidiana Zoli. m.c. Ilrestodelcarlino.it - Alla gara dei tartufi vince ancora Belen Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La cerca del tartufo bianco? Ci vuole il fiuto femminile. Dei 5 cani premiatiFiera di Sant’Agata Feltria per la tradizionaleper cani da tartufo, ben 4 sono femmine. Erano 24 i concorrenti in(18 femmine e 6 maschi), tra cui 5 cani provenienti dSvizzera. Dopo le eliminatorie,una volta ha messo tutti in riga. Questo bracco di 10 anni, condotto da Marco Docci di Novafetria, ha scovato ben 3: si è aggiudicata il primo posto e ha vinto un prosciutto. Argento per Viola, condotta da Cristian Fiori, lagotto di 8 anni. Il bronzo a India, altro lagotto, condotto da Lidiana Zoli. m.c.

