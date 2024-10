Ilnapolista.it - Aldo Grasso stronca “4 Hotel”: l’egotico Bruno Barbieri è fissato coi topper e poi scopri che ne firma una linea

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)“4”:coie poiche neunaFinalmente unatura. Garbata ma ferma. Unatura. Porta ladicritico televisivo del Corriere della Sera che deve essere sorbito un paio di puntate della trasmissione «4» su Sky. Ne he viste due: quelle dedicate alla Riviera del Brenta e a Cagliari. Ecco cosa scrive: Mi sono un po’ annoiato e spiego i motivi. Non so come vengano scelti gliche gareggiano: l’unica cosa di cui sono certo è che in cambio ricevono una pubblicità fuori del comune (di residenza). Si vede che l’importante è partecipare, perché così ogni albergatore ha modo di descrivere la propria «struttura ricettiva» con una dovizia di particolari altrimenti impossibile: «lavatura e stiratura» comprese. Motivo per cui il programma è pieno zeppo di pubblicità.