(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il lavoro sostenibile è un obiettivo di impresa. Rendere sostenibile il lavoro vuol dire farlo per tutte le generazioni presenti in questo momento all'interno dell'impresa, oggi sono ben cinque le generazioni presenti, che devono coesistere e che sono portatrici di valori diversi, e anche la tecnologia ha un impatto di innovazione profonda sul

L’importanza del lavoro sostenibile : un obiettivo comune per le generazioni in azienda - Negli ultimi anni, l’adozione di soluzioni smart ha cambiato il volto del lavoro. Questa inclusione non è solo una questione di rispetto intergenerazionale, ma rappresenta un elemento strategico che può migliorare la produttività e l’innovazione all’interno della struttura aziendale. Cinque diverse generazioni, ognuna con proprie caratteristiche e valori, interagiscono in un contesto lavorativo ... (Gaeta.it)

“Il lavoro sostenibile” - a Clusone incontro con Nando Pagnoncelli - “Dopo la nostra ultima serata dedicata a farci raccontare le esperienze di alcuni giovani professionisti della Valle – spiega Paolo Calegari del Testimone – affronteremo il tema del mondo del lavoro dal punto di vista del percepito delle persone. La discussione sarà moderata dal giornalista e copywriter Marco Bellinzona e l’incontro, con inizio alle 20,45, sarà, come sempre, a partecipazione ... (Bergamonews.it)

Il Planetary Health Festival inizia con il ministro della salute Schillaci : «Al lavoro per garantire una sanità efficace e sostenibile» - Il festival offre opportunità di dialogo e scambio di idee. . . . La tre giorni del Planetary Health Festival, promossa da Healtival, con il patrocinio del Comune di Verona, ha preso il via giovedì 3 ottobre per promuovere la consapevolezza sull’interdipendenza tra la salute umana, ambientale e animale. (Veronasera.it)