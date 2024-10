VIDEO / Valentino protagonista nel River, mamma Wanda condivide il gol: “Questo è mio figlio” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le immagini del gol del figlio di Wanda e Maxi Lopez Il figlio di Wanda e Maxi Lopez protagonista nel River Golssip.it - VIDEO / Valentino protagonista nel River, mamma Wanda condivide il gol: “Questo è mio figlio” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le immagini del gol deldie Maxi Lopez Ildie Maxi Lopeznel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along : ecco i dettagli che indicano che “teen” è il figlio di Wanda Maximoff - Ma c’è un altro nome che Agatha All Along non ha paura di pronunciare: Mephisto. In “Circle Sewn with Fate Unlock Thy Hidden Gate”, Teen dice ad Agatha di essere nato e cresciuto a Eastview, di avere un fidanzato (che si sospetta essere Teddy Altman, alias il Giovane Vendicatore Hulking, fidanzato di Wiccan nei fumetti) e di avere 16 anni. (Nerdpool.it)

Agatha - All Along : Joe Locke sarà il figlio di Wanda Maximoff? - La teoria più diffusa è che si tratti del figlio di Wanda, Billy Maximoff. "È il modo in cui tutti lo chiamano, che è uno scherzo che si sviluppa durante la serie, ma diventa semplicemente il modo in …. Lock ha affrontato le voci in un'intervista a GamesRadar+: "Non è un falso nome in codice", ha detto l'attore, riferendosi a Teen che è un nome insolito per un personaggio. (Movieplayer.it)