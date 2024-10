Stipendi, diritti e lavoro: il 19 ottobre lavoratori pubblici in piazza a Roma (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre anche i sindacati territoriali del pubblico impiego di CGIL e UIL saranno in piazza a Roma per i diritti di tutti. L'appuntamento è alle ore 10 in piazza del Popolo alla manifestazione nazionale “Salario, salute, diritti, occupazione”, per rivendicare il rinnovo dei contratti Parmatoday.it - Stipendi, diritti e lavoro: il 19 ottobre lavoratori pubblici in piazza a Roma Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 19anche i sindacati territoriali del pubblico impiego di CGIL e UIL saranno inper idi tutti. L'appuntamento è alle ore 10 indel Popolo alla manifestazione nazionale “Salario, salute,, occupazione”, per rivendicare il rinnovo dei contratti

Salario - salute - diritti e occupazione : i lavoratori dei servizi pubblici tornano in piazza - I sindacati del pubblico impiego e dei servizi di Cgil e Uil hanno iniziato la raccolta delle adesioni alla manifestazione nazionale della categoria che si terrà il 19 ottobre a Roma. Fp Cgil, Uil Fpl e Uil Pa chiedono il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, maggiori risorse perché è... (Arezzonotizie.it)

Salario - salute - diritti e occupazione : i lavoratori dei servizi pubblici tornano in piazza - La manifestazione intende poi denunciare l’aumento delle disuguaglianze che verrà provocato dall’autonomia differenziata e rilanciare la proposta di un grande Piano straordinario per l’occupazione per compensare la cronica carenza di personale. Sono in gioco la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e i diritti costituzionalmente riconosciuti alle cittadine e ai cittadini”. (Lanazione.it)

Diritti allo studio e all’abitare - inserimento lavorativo e welfare adeguato : a Palermo studenti scendono in piazza - Domani a Palermo, gli studenti scenderanno in piazza per manifestare contro l'emigrazione giovanile, chiedendo politiche che favoriscano il lavoro e l'istruzione. . L'articolo Diritti allo studio e all’abitare, inserimento lavorativo e welfare adeguato: a Palermo studenti scendono in piazza sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)