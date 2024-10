Prezzo dell' oro in leggero rialzo a 2 66414 dollari

Prezzo dell'oro in leggero rialzo, a 2.664,14 dollari (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prezzo dell'oro in leggero rialzo sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 2.664,14 dollari l'oncia con un aumento dello 0,28%, mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) viene scambiato a 2.683,10 dollari con un avanzamento dello 0,25%. Quotidiano.net - Prezzo dell'oro in leggero rialzo, a 2.664,14 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)'oro insui mercatie materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 2.664,14l'oncia con un aumentoo 0,28%, mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) viene scambiato a 2.683,10con un avanzamentoo 0,25%.

