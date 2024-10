Omicidio Meredith Kercher, Amanda Knox ricorre in Cassazione contro la condanna per calunnia a Patrick Lumumba (Di lunedì 14 ottobre 2024) La difesa di Amanda Knox ha depositato un ricorso alla Cassazione contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze, che nel giugno scorso l’ha condannata a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Questa pena l’ha già scontata con i quasi quattro anni di detenzione prima della sua assoluzione per l’Omicidio di Meredith Kercher, avvenuto la sera del 1° novembre 2007 a Perugia, nonché delitto per il quale Knox si è sempre dichiarata estranea. Il ricorso, che Knox aveva annunciato in precedenza, è stato preparato dagli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova e mira all’annullamento della condanna per calunnia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) La difesa diha depositato un ricorso allala sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze, che nel giugno scorso l’hata a tre anni di reclusione pernei confronti di. Questa pena l’ha già scontata con i quasi quattro anni di detenzione prima della sua assoluzione per l’di, avvenuto la sera del 1° novembre 2007 a Perugia, nonché delitto per il qualesi è sempre dichiarata estranea. Il ricorso, cheaveva annunciato in precedenza, è stato preparato dagli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova e mira all’annullamento dellaper

Processo Amanda Knox - presentato il ricorso in Cassazione - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Il processo ad Amanda Knox torna a far parlare di sé e sembra destinato a tornare in aula. Dopo la sentenza del 5 giugno scorso della Corte di assise di appello di Firenze in cui l'ex studentessa statunitense era stata condannata per... (Firenzetoday.it)

Omicidio Meredith Kercher - Amanda Knox ricorre in Cassazione contro la condanna per calunnia a Patrick Lumumba - Per l’omicidio di Meredith Kercher, l’unico condannato è stato infatti Rudy Guede, che ha scontato 16 anni di reclusione e ora è tornato in libertà, sebbene abbia sempre continuato a proclamarsi estraneo al delitto. . Nelle prime fasi delle indagini, Knox aveva accusato Lumumba, poi risultato completamente estraneo ai fatti e quindi prosciolto. (Open.online)

Amanda Knox ha presentato ricorso contro la condanna per calunnia a Lumumba - La pena inflitta è stata di tre anni di reclusione, già scontati con i quasi quattro passati in carcere prima di essere assolta, poi definitivamente, per l’omicidio di Meredith Kercher (compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007). Gli avvocati hanno chiesto l’annullamento della sentenza E così, come risulta all’Ansa, gli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova hanno ... (Lettera43.it)