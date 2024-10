Nations League 2024, Italia-Israele 4-1: poker azzurro per il riscatto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine, 14 ottobre 2024 - Dopo il rocambolesco 2-2 incassato in rimonta dal Belgio, prossimo avversario il 14 novembre, l'Italia riparte da Israele nel contesto di un match carico di significati e timori extracalcistici. Per fortuna al Bluenergy Stadium il protagonista è il pallone, che si incacca quattro volte alle spalle di Glazer: merito innanzitutto di Retegui, perfetto dal dischetto (punito il fallo di Peretz su Tonali), e Di Lorenzo, che di testa firma un 2-0 che viene poi dimezzato da Abu Fani, che trova il gol olimpico e ormai una sorta di bestia nera per la Nazionale. Rispetto alla gara di andata, c'è un altro deja-vu e riguarda Frattesi, ancora in rete così come, stasera, Di Lorenzo, il migliore in campo che cala il definitivo poker che dà un altro giro di vite alla vetta del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Sport.quotidiano.net - Nations League 2024, Italia-Israele 4-1: poker azzurro per il riscatto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine, 14 ottobre- Dopo il rocambolesco 2-2 incassato in rimonta dal Belgio, prossimo avversario il 14 novembre, l'riparte danel contesto di un match carico di significati e timori extracalcistici. Per fortuna al Bluenergy Stadium il protagonista è il pallone, che si incacca quattro volte alle spalle di Glazer: merito innanzitutto di Retegui, perfetto dal dischetto (punito il fallo di Peretz su Tonali), e Di Lorenzo, che di testa firma un 2-0 che viene poi dimezzato da Abu Fani, che trova il gol olimpico e ormai una sorta di bestia nera per la Nazionale. Rispetto alla gara di andata, c'è un altro deja-vu e riguarda Frattesi, ancora in rete così come, stasera, Di Lorenzo, il migliore in campo che cala il definitivoche dà un altro giro di vite alla vetta del Gruppo 2 della Lega A di

