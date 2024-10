Sport.quotidiano.net - Montespertoli a mani vuote. Sconfitto dalla capolista

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CAMAIORE 20 CAMAIORE: Costa, Borgia, Belli, Granaiola, Zambarda, Velani, Anzillotti, Cornacchia, Chiaramonti (91’ Maini), Da Pozzo (61’ Bacci), Nardi (83’ Ricci). A disp. Barsaglini, Bologna, D’Alessandro, Fani, Bastillo, Amico. All. Cristiani.: Romano, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci (57’ Conti), Pecci (85’ Lensi), Rosi, Anichini (61’ Corradi), Lotti, Maltomini, Biliotti (73’ Gasparri). A disp. Biotti, Biagi, Mangani, Marcacci, Marconcini. All. Sarti. Arbitro: Giannini di Pontedera. Reti: 67’ Bacci, 74’ Chiaramonti. CAMAIORE – Un buon, che per un tempo fa soffrire il ben più quotato Camaiore, esce adal campo della