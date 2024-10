Italia-Israele, Spalletti: "Siamo vicini ai nostri miliari impegnati in Libano" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un messaggio di pace da parte di Luciano Spalletti nelle parole rilasciate ai Rai Sport a poche ore dalla partita contro Israele che Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un messaggio di pace da parte di Lucianonelle parole rilasciate ai Rai Sport a poche ore dalla partita controche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La parole di Spalletti su Israele?" : Dino Zoff dà una lezione epica al Ct a poche ore dal match - "Penso che lo sport dovrebbe rimanere tale, la politica è sempre di parte. "Me lo ricordo benissimo - ha spiegato Zoff - ma io ho preferito far giocare quelli che erano i migliori in quel momento". Luciano Spalletti farà giocare Vicario in porta. Italia-Israele? "Certamente abbiamo il vantaggio di giocare in casa e di essere la squadra considerata più forte: le componenti sono tutte a nostro ... (Liberoquotidiano.it)

Italia-Israele - Spalletti : “Convincere più israeliani che guerra deve finire” - Spalletti: “Sarà una partita carica di difficoltà , loro sono una buona squadra e già nella partita d’andata ci hanno fatto vedere che sanno giocare a calcio. Israele, fanalino di coda del girone a zero punti. Italia-Israele, Spalletti: “Convincere più israeliani che guerra deve finire” Italia-Israele, ct Luciano Spalletti: “Credo ci siano anche molti israeliani che non vogliono la guerra, ... (Corrieretoscano.it)

Italia-Israele - Spalletti si affiderà a Raspadori - Il tecnico della Nazionale Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi a Giacomo Raspadori nel match tra Italia ed Israele. Per la sfida tra Italia ed Israele, in … L'articolo Italia-Israele, Spalletti si affiderà a Raspadori proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)