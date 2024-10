Il voto? Bar sport sui social (Di lunedì 14 ottobre 2024) A colpi di social. Sciabolate più che fioretto. Ormai la politica vive di post, like, anche storie su Instagram. Berlusconi, ricorderete, sbarcò pure su Tik Tok. E la premier Meloni, giusto un anno fa, annunciò sui social non una riforma fiscale, ma la separazione dal compagno Andrea Giambruno: 283mila like, oltre 53mila commenti. Non c’è più politico, di una parte o dell’altra, che non faccia uso (e spesso abuso) di questo sistema di comunicazione. In Emilia-Romagna (fra quaranta giorni si vota il successore di Stefano Bonaccini) la polemica forse più aspra di questa campagna elettorale per la Regione si è accesa in queste ore proprio sui social. Ha cominciato domenica a metà pomeriggio l’ex governatore: «Non pensavo che la candidata di destra Elena Ugolini fosse così codarda da fuggire e rifiutare i confronti pubblici con Michele de Pascale. Ilrestodelcarlino.it - Il voto? Bar sport sui social Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A colpi di. Sciabolate più che fioretto. Ormai la politica vive di post, like, anche storie su Instagram. Berlusconi, ricorderete, sbarcò pure su Tik Tok. E la premier Meloni, giusto un anno fa, annunciò suinon una riforma fiscale, ma la separazione dal compagno Andrea Giambruno: 283mila like, oltre 53mila commenti. Non c’è più politico, di una parte o dell’altra, che non faccia uso (e spesso abuso) di questo sistema di comunicazione. In Emilia-Romagna (fra quaranta giorni si vota il successore di Stefano Bonaccini) la polemica forse più aspra di questa campagna elettorale per la Regione si è accesa in queste ore proprio sui. Ha cominciato domenica a metà pomeriggio l’ex governatore: «Non pensavo che la candidata di destra Elena Ugolini fosse così codarda da fuggire e rifiutare i confronti pubblici con Michele de Pascale.

