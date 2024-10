Idf, indagine sull'incendio all'ospedale al Aqsa a Gaza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che l'incendio all'ospedale al Aqsa, nel centro di Gaza, dove un attacco israeliano ha ucciso quattro persone e ne ha ferite circa 50, è stato causato da esplosioni secondarie. L'Idf ha affermato che sta indagando sull'incidente. Quotidiano.net - Idf, indagine sull'incendio all'ospedale al Aqsa a Gaza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che l'all'al, nel centro di, dove un attacco israeliano ha ucciso quattro persone e ne ha ferite circa 50, è stato causato da esplosioni secondarie. L'Idf ha affermato che sta indagando'incidente.

Attacco dell’esercito israeliano sull’ospedale Al-Aqsa di Gaza : a fuoco le tende degli sfollati. Le immagini del raid - Si tratta dell’ospedale dei martiri di Al–Aqsa nella città centrale di Deir al-Balah. . L’ospedale dei martiri di Al-Aqsa stava già lottando per curare un gran numero di feriti da un precedente attacco a una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze che ha ucciso almeno 20 persone quando è stato sferrato un raid aereo di prima mattina. (Ilfattoquotidiano.it)

Gaza - raid israeliano su ospedale Al-Aqsa : diversi morti - Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all’interno dell’ospedale Al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Nel video diffuso dall’Associated Press si vedono diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l’incendio. (Lapresse.it)

Gaza - raid israeliano su ospedale Al-Aqsa : diversi morti - L'Idf afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all'interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche. Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all'interno ... (Liberoquotidiano.it)