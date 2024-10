Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, il video salva-vita è padovano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due minuti, un ritmo semplice, ma soprattutto due mani e la volontà di salvare una vita. In occasione della prossima Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare che si celebra il prossimo mercoledì 16 ottobre, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Padova Padovaoggi.it - Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, il video salva-vita è padovano Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due minuti, un ritmo semplice, ma soprattutto due mani e la volontà dire una. In occasioneprossimache si celebra il prossimo mercoledì 16 ottobre, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatriprovincia di Padova

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rianimazione cardiopolmonare a scuola : una catena di sopravvivenza che parte dai banchi. Il 16 ottobre Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tema - . Il 16 ottobre Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tema sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Rianimazione cardiopolmonare a scuola: una catena di sopravvivenza che parte dai banchi. La correlazione tra la diffusione della formazione in rianimazione cardiopolmonare e l'aumento dei tassi di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco è un dato di fatto. (Orizzontescuola.it)

Giornata mondiale della vista - screening oculistici gratuiti a Prato - Le malattie che compromettono parte o tutta la vista sono in crescita a causa dell’invecchiamento e minacciano oltre 3 milioni di italiani che risultano essere a rischio di Glaucoma, Degenerazione Maculare e Retinopia diabetica. Prato, 13 ottobre 2024 – “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi, la prevenzione ci aiuta a farlo” questo lo slogan scelto dall’agenzia internazionale per la ... (Lanazione.it)

A novembre torna la Giornata Mondiale del Diabete con la "solidarietà magnetica" - In occasione della giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre, l’associazione Diabete Romagna torna con i volontari, le aziende e le organizzazioni amiche a dimostrare la solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete. La ricorrenza, istituita nel 1991 dalla International... (Forlitoday.it)