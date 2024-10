Dalla Champions League e il Bodo/Glimt all'Anagni, ufficiale il nuovo attaccante (Di lunedì 14 ottobre 2024) nuovo attaccante per l’Anagni ecco il Serbo Mladenovic.La societa? Citta? di Anagni Calcio, e? felice di annunciare la firma dell’attaccante Serbo classe 1993 Nemanja Mladenovic, che arriva dopo l’inizio di stagione al Nuova Florida Calcio. Nemanja da pochi anni in Italia esperienze in Serie D Romatoday.it - Dalla Champions League e il Bodo/Glimt all'Anagni, ufficiale il nuovo attaccante Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)per l’ecco il Serbo Mladenovic.La societa? Citta? diCalcio, e? felice di annunciare la firma dell’Serbo classe 1993 Nemanja Mladenovic, che arriva dopo l’inizio di stagione al Nuova Florida Calcio. Nemanja da pochi anni in Italia esperienze in Serie D

McDonald’s apre un nuovo ristorante ad Anagnina Sono 50 i posti di lavoro - Entro il 10 ottobre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Anagnina potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. (Ilfaroonline.it)

L'ex Frosinone Fratarcangeli è il nuovo colpo dell'Anagni

La societa? Citta? di Anagni Calcio e? lieta di annunciare il ritorno in maglia biancorossa del forte terzino classe 2006 Fabio Fratarcangeli che ritorna dopo l'inizio di stagione in Serie D con il club ligure dell' US Albenga.