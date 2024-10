Latuafonte.com - Chi è Daniele Rezza, Rozzano: età, origini, genitori, Facebook, Instagram

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Ottobre 2024 10:24 pm by Redazioneè il killer che ha ucciso Manuel Mastrapasqua a, per un paio di cuffiette. Il caso ha sconvolto l’Italia intera nell’ottobre del 2024, con la confessione di lui che ha dato una svolta decisiva alle indagini. Precisamente il ragazzo ha atteso più di un giorno prima di decidere di costituirsi, nella mattinata di sabato 12 ottobre. Cosìsi è identificato come l’assassino di Manuel, in un caso drammatico che sta facendo particolarmente discutere in Italia. Come riporta Il Corriere, dopo essere stato fermato dagli agenti della Polfer,ha confessato tutto, dicendo di sentire un peso addosso. Ma vediamo insieme chi è.