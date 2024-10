Bolognatoday.it - Bologna città del biologico: alla festa del bio parte la sfida per raggiungere il 25% di superficie coltivata a bio entro il 2027

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ciboè sinonimo di qualità, trasparenza e rispetto per il Pianeta. Risponde alle sfide alimentari garantendo sostenibilità, diversità, resilienza e sicurezza alimentare. Per festeggiarlo come merita, sabato 19 ottobre, dalle ore 11 Palazzo Re Enzo ospita la prima tappa della settima