Affari Tuoi, il commento senza freni della concorrente a Stefano De Martino: “Sei senza pudore” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La fisicità di Stefano De Martino la fa da padrona ad Affari Tuoi e la concorrente campana non riesce a trattenere un commento sul fondoschiena del conduttore: "Il tuo è bellissimo". Fanpage.it - Affari Tuoi, il commento senza freni della concorrente a Stefano De Martino: “Sei senza pudore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La fisicità diDela fa da padrona ade lacampana non riesce a trattenere unsul fondoschiena del conduttore: "Il tuo è bellissimo".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefano De Martino risponde ad accuse e critiche sui pacchi di Affari Tuoi - Poi è arrivata anche Striscia la Notizia, con un servizio e con delle frecciatine di Michelle Hunziker su Affari Tuoi. Non so se avete notato che a furia di vincere in questo programma non abbiamo neanche più i soldi per il pennarello“. In un mese di Affari Tuoi i concorrenti hanno vinto più di un milione e mezzo e in queste settimane sono piovute diverse critiche sul programma (che continua ad ... (Biccy.it)

Affari Tuoi - la Campania ha la meglio con Fabiana : «Ho fiutato una piccola tresca» - lo puoi menare qua davanti a tutti”, ha detto, scherzando, Stefano. Ad ogni modo, dopo tre anni di fidanzamento e 17 di matrimonio, Fabiana e Raffaele sono ancora una coppia unita e affiatata. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Alessia vince e stuzzica Stefano: «Ci vuole un gluteo come il tuo» . 000 euro, e al terzo è stato eliminato quello da 300. (Tvpertutti.it)

Affari Tuoi - Stefano De Martino scherza sulle vincite alte : “Non ci sono soldi” - Nel corso della puntata del 13 ottobre, Stefano De Martino sembra scherzare sui premi molto alti per i concorrenti di Affari Tuoi. Un tema che è sempre stato nervo scoperto del programma ed ha acceso sospetti nel corso degli anni. Battuta involontaria o strategia?Continua a leggere . (Fanpage.it)