A fianco dell' OMCEO e del presidente Anelli anche U A P si allinea alla richiesta di trasparenza e di rispetto della legalità e delle professioni

L'U.A.P., Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, attraverso il suo presidente, Dott.ssa Mariastella Giorlandino, si allinea alla posizione dell'OMCEO e alle dichiarazioni del Suo presidente, Dott. Filippo Anelli, sulla possibilità che venga riconosciuta agli infermieri di rilasciare prescrizioni mediche. Si sottolinea che per potere rilasciare delle prescrizioni occorre preventivamente eseguire una diagnosi, per la quale, quindi, serve la competenza professionale di un medico. Per poter attribuire nuove competenze ad una categoria professionale sarebbe quantomai opportuno ascoltare tutte le parti preposte, al fine di avere piena contezza della situazione concreta e dei suoi risvolti. Analogamente, l'U.A.P.

