Terremoto in Italia nella notte: ecco dove Un terremoto è stato registrato a Potenza alle ore 00.46. Secondo i dati dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la magnitudo del sisma si attesa a 3.0 gradi. Il sisma è stato localizzato a 6 km ad ovest di Potenza, ad una profondità di 19 km. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in Basilicata, specialmente nei comuni in provincia di Potenza, ma alcune segnalazioni arrivano anche dal Salernitano. Fortunatamente al momento non ci sono danni a persone o cose.