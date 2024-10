"Solo odio, siete mer***, Fdervita sottoterra": a Torino interviene la polizia, altissima tensione | Guarda (Di domenica 13 ottobre 2024) Che la libertà di espressi non sia fra i valori fondanti di collettivi e centri sociali è cosa nota. E l'ennesima prova si è avuta ieri mattina quando un presidio di femministe ha bloccato il convegno di Federvita, in corso nel collegio San Giuseppe di Torino. Un gruppo di manifestanti, vicino al centro sociale Askatasuna, ha imbrattato le mura dell'istituto e ha intonato violenti slogan contro gli organizzatori. Solo grazie all'intervento della polizia, che ha sgomberato i circa 50 facinorosi, i relatori dell'evento sono riusciti ad accedere all'edificio. Da «Federvita sottoterra» a «Obiettore ti sprangheremo senza fare rumore», le femministe non si sono risparmiate slogan osceni contro tutti i partecipanti al convegno “Per una vera tutela sociale della maternità”. Liberoquotidiano.it - "Solo odio, siete mer***, Fdervita sottoterra": a Torino interviene la polizia, altissima tensione | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Che la libertà di espressi non sia fra i valori fondanti di collettivi e centri sociali è cosa nota. E l'ennesima prova si è avuta ieri mattina quando un presidio di femministe ha bloccato il convegno di Federvita, in corso nel collegio San Giuseppe di. Un gruppo di manifestanti, vicino al centro sociale Askatasuna, ha imbrattato le mura dell'istituto e ha intonato violenti slogan contro gli organizzatori.grazie all'intervento della, che ha sgomberato i circa 50 facinorosi, i relatori dell'evento sono riusciti ad accedere all'edificio. Da «Federvita» a «Obiettore ti sprangheremo senza fare rumore», le femministe non si sono risparmiate slogan osceni contro tutti i partecipanti al convegno “Per una vera tutela sociale della maternità”.

