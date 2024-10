Scontro tra più veicoli sulla statale 16: auto si ribalta, tre feriti nell'incidente (Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato all'alba di oggi, domenica 13 ottobre, sulla statale 16 all'altezza di Torre a Mare. nello Scontro sono rimasti coinvolti più veicoli, tra cui anche un mezzo pesante. In seguito all'impatto, un'auto si è ribaltata. Tre persone, secondo quanto si apprende, sono Baritoday.it - Scontro tra più veicoli sulla statale 16: auto si ribalta, tre feriti nell'incidente Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un gravesi è verificato all'alba di oggi, domenica 13 ottobre,16 all'altezza di Torre a Mare.sono rimasti coinvolti più, tra cui anche un mezzo pesante. In seguito all'impatto, un'si èta. Tre persone, secondo quanto si apprende, sono

