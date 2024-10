P. Diddy incastrato dalle canzoni di Eminem e Justin Bieber: ecco cosa dicono i brani incriminati (Di domenica 13 ottobre 2024) P. Diddy rischia davvero grosso: i testi dei brani di Eminem, Justin Bieber e altri artisti statunitensi possono metterlo ancora più nei guai. Perché? Come sappiamo, dal 16 settembre scorso, giorno dell’arresto del noto rapper e producer, il mercato musicale internazionale sta vivendo un momento di alta tensione e insieme a lui anche tutto il mondo di Hollywood. cosa succede? P. Diddy, nome d’arte di Sean Combs, è accusato di tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale. Molti artisti conosciuti a livello internazionale, fra cui Eminem e Kesha, hanno preso una netta posizione contro il noto rapper. Fra questi compare anche Justin Bieber che sarebbe una delle vittime di Combs; al momento, il giovane cantante ha preferito rimanere in silenzio su quanto sta accadendo in America. Dopo i fatti eclatanti che hanno coinvolto P. Donnapop.it - P. Diddy incastrato dalle canzoni di Eminem e Justin Bieber: ecco cosa dicono i brani incriminati Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di domenica 13 ottobre 2024) P.rischia davvero grosso: i testi deidie altri artisti statunitensi possono metterlo ancora più nei guai. Perché? Come sappiamo, dal 16 settembre scorso, giorno dell’arresto del noto rapper e producer, il mercato musicale internazionale sta vivendo un momento di alta tensione e insieme a lui anche tutto il mondo di Hollywood.succede? P., nome d’arte di Sean Combs, è accusato di tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale. Molti artisti conosciuti a livello internazionale, fra cuie Kesha, hanno preso una netta posizione contro il noto rapper. Fra questi compare ancheche sarebbe una delle vittime di Combs; al momento, il giovane cantante ha preferito rimanere in silenzio su quanto sta accadendo in America. Dopo i fatti eclatanti che hanno coinvolto P.

Eminem denuncia gli abusi di P Diddy in Fuel e diventa virale : testo - traduzione e significato - Con l'arresto di Diddy nelle scorse settimane, è ritornato in tendenza il diss di Eminem in Fuel, in cui rappa degli abusi e delle violenze del magnate dell'industria discografica. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Eminem su Diddy - il vero significato della canzone Fuel e quel gioco di parole spiegato - Dicendo quelle due lettere attaccate esce un suono simile ad “ESSAY”, ovvero “COMPOSIZIONE”, ma “S. E se da una parte i fan di Justin Bieber hanno “riletto” il video di Yummy, dall’altra è diventata virale una canzone di Eminem, Fuel. Ad essere finita sotto la lente d’ingrandimento è stata una frase della canzone in cui Eminem, da bravo rapper qual è, fa un gioco di parole con la parola “rapper” ... (Biccy.it)