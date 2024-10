Ilfattoquotidiano.it - “Nei paesi poveri c’è minor incidenza di tumori, ma più morti perché i nuovi farmaci arrivano prima nei paesi ricchi”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sono notevoli i progressi mondiali compiuti nella scoperta e nello sviluppo diantitumorali, ma la disponibilità e la tempestività nella ricezione di questi medicinali variano a seconda del luogo, con ipiùche sono quelli maggiormente svantaggiati. Lo rivela uno studio internazionale guidato da Qiushi Chen, ricercatore della Pennsylvania State University (Usa) pubblicato sulla rivista open access BMJ Global Health. Secondo lo studio, solo pochiantitumorali sono stati lanciati neia reddito medio-basso e il divario traè aumentato nel corso del periodo compreso tra il 1990 e il 2022. Le disuguaglianze rilevate dall’analisi possono spiegare gli scarsi risultati in termini di lotta contro il cancro in molti, in particolare in quelli che si trovano all’estremità inferiore della scala di reddito.