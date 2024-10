Mietta e la malattia di cui ha sofferto e che ha segnato la sua vita: ecco cosa ha raccontato la cantante (Di domenica 13 ottobre 2024) Mietta, cantante dalla voce inconfondibile, ha confessato di aver sofferto di una malattia capace di segnare la sua vita! ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Mietta ha figli? ecco la vita privata della cantante: scopriamo chi è il nuovo compagno Filippo Il grande pubblico italiano ha iniziato ad amare l‘incantevole voce di Mietta fin dal 1989. Al tempo, appena ventenne, la cantante ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con Canzoni, brano entrato nella storia della musica. L’anno dopo ha bissato il successo con Vattene amore, cantato in coppia con Amedeo Minghi. Da quel momento Mietta ha collezionato un trionfo dopo l’altro, confermandosi una grande interprete e un’artista eccezionale. Eppure nella sua esistenza ha avuto anche diverse sofferenze, prima tra tutte una malattia che ha segnato la sua vita. Donnapop.it - Mietta e la malattia di cui ha sofferto e che ha segnato la sua vita: ecco cosa ha raccontato la cantante Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di domenica 13 ottobre 2024)dalla voce inconfondibile, ha confessato di averdi unacapace di segnare la suatutti i dettagli! Leggi anche:Âha figli?laprivata della: scopriamo chi è il nuovo compagno Filippo Il grande pubblico italiano ha iniziato ad amare l‘incantevole voce difin dal 1989. Al tempo, appena ventenne, laha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con Canzoni, brano entrato nella storia della musica. L’anno dopo ha bissato il successo con Vattene amore, cantato in coppia con Amedeo Minghi. Da quel momentoha collezionato un trionfo dopo l’altro, confermandosi una grande interprete e un’artista eccezionale. Eppure nella sua esistenza ha avuto anche diverse sofferenze, prima tra tutte unache hala sua

