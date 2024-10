Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) –si appresta a emanare un’ordinanza per cercare di frenare il fenomeno dei comportamenti bruschi e sempre più aggressivi deinei confronti dianti, commessi e camerieri. Una realtà che ha perfino uno specifico nome inse, sotto l’abbreviazione “kasu-hara” e che secondo il Financial Times si è acuita negli negli ultimissimi anni di inflazione, un brusco cambiamento rispetto ai lungi anni di dinamica dei prezzi ferma o sottozero. Le nuove regole nella prefettura dientreranno in vigore il prossimo aprile, non prevedono sanzioni specifiche ma cercano di fare leva su una sorta di persuasione morale, per mettere fine a comportamenti che potrebbero apparire inconsueti a osservatori stranieri.