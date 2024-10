Cortei, blocchi e azioni contro il «Ddl Ungheria»: «Fermiamo il governo» (Di domenica 13 ottobre 2024) La giornata No Ddl Sicurezza è cominciata con un bel blocco stradale, una di quelle proteste che il provvedimento vorrebbe reprimere con forza. I manifestanti si sono ritrovati a Roma, Cortei, blocchi e azioni contro il «Ddl Ungheria»: «Fermiamo il governo» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Cortei, blocchi e azioni contro il «Ddl Ungheria»: «Fermiamo il governo» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La giornata No Ddl Sicurezza è cominciata con un bel blocco stradale, una di quelle proteste che il provvedimento vorrebbe reprimere con forza. I manifestanti si sono ritrovati a Roma,il «Ddl»: «il» il manifesto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti, aprono centri in Albania: operativi dalla settimana prossima/ Piantedosi: “Diminuiranno sbarchi” - Migranti, Piantedosi: "La settimana prossima apriranno due centri in Albania". Saranno operativi anche come deterrente agli sbarchi ... (ilsussidiario.net)

Manifestazione del movimento No Tav a Susa: disagi e blocchi alla circolazione - SUSA – Oggi tra le ore 15 e le ore 17 potranno verificarsi dei disagi e dei blocchi alla circolazione a Susa per l’annunciata manifestazione di protesta del movimento No Tav. Il corteo partirà da ... (lagendanews.com)

Fridays for Future, corteo anche a Roma: “Soldi in istruzione e ambiente, non in armi. Governo Meloni complice del genocidio a Gaza” - Anche a Roma studenti in piazza: "Dall'alluvione in Emilia Romagna alla siccità in Sicilia, la crisi climatica è reale" ... (ilfattoquotidiano.it)