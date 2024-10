Ciclismo, Stosek e Frei vincono gli Europei Gravel. L’Italia festeggia il podio di Persico e Arzuffi (Di domenica 13 ottobre 2024) Sull’altopiano di Asiago (in provincia di Vicenza) sono andati in scena gli Europei Gravel, disciplina in grandissima espansione e che sta acquisendo grandi consensi, come testimoniano i numeri relativi alla vendita di biciclette dedicate a questa specialità. Il ceco Martin Stosek si è imposto nella gara maschile dopo una lunga azione solitaria, giungendo sul traguardo a braccia alzate e meritandosi così il gradino più alto del podio davanti al britannico Toby Perry (preceduto di 3’44”) e al belga Jenno Berckmoes (terzo a 4’19”). Ricordiamo che settimana scorsa si erano disputati i Mondiali, vinti di gran carriera dal fuoriclasse olandese Mathieu van der Poel. Oasport.it - Ciclismo, Stosek e Frei vincono gli Europei Gravel. L’Italia festeggia il podio di Persico e Arzuffi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sull’altopiano di Asiago (in provincia di Vicenza) sono andati in scena gli, disciplina in grandissima espansione e che sta acquisendo grandi consensi, come testimoniano i numeri relativi alla vendita di biciclette dedicate a questa specialità. Il ceco Martinsi è imposto nella gara maschile dopo una lunga azione solitaria, giungendo sul traguardo a braccia alzate e meritandosi così il gradino più alto deldavanti al britannico Toby Perry (preceduto di 3’44”) e al belga Jenno Berckmoes (terzo a 4’19”). Ricordiamo che settimana scorsa si erano disputati i Mondiali, vinti di gran carriera dal fuoriclasse olandese Mathieu van der Poel.

