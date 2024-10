Ilfattoquotidiano.it - “Anche se ero brutta si facevano andare bene tutto per tenersi vicino Paolo Bonolis, ora non mi fanno passare niente”: Sonia Bruganelli a Ballando

(Di domenica 13 ottobre 2024)scoppia a piangere acon le stelle. Per l’imprenditrice l’avventura nel dance show di Rai 1 continua a essere in salita e forseper via del suo atteggiamento che appare poco coerente. Dopo lo scontro con la giuria – e in particolare con Selvaggia Lucarelli (ieri sera la giornalista ha, condivisibilmente, ribadito adel suo appare molto “confusa” nelle verie ‘versioni’ che propone di sé) – della scorsa settimana, nella puntata in onda il 12 ottobre la ex moglie disi è sfogata. Nella clip trasmessa prima dell’esibizione, infatti, spiega il motivo per cui avrebbe reagito in malo modo alle osservazioni dei giurati e si apre circa la separazione. Da quando non è più sua moglie, le persone si comporterebbero con lei in modo molto diverso.