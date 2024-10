Tadej Pogacar imbattibile: “Attacco pianificato. Se sono nella storia lo vedremo a fine carriera” (Di sabato 12 ottobre 2024) La ciliegina sulla torta di una stagione perfetta. Tadej Pogacar stravince anche il Giro di Lombardia dopo il Giro d’Italia, il Tour de France ed il Mondiale di Zurigo. La quarta vittoria consecutiva nella Classica delle Foglie Morte, così come fece solo Fausto Coppi tra il 1946 e il 1949, e raggiungendo Alfredo Binda nella classifica dei plurivincitori di questa Classica. Un filo conduttore nei grandi successi del 2024 di Pogacar: l’Attacco da lontano. Oggi sono oltre 40 i chilometri in solitaria, partendo sul Colma di Sormano a quasi 50 chilometri dal traguardo. Niente e nessuno è riuscito a tenere le sue ruote, nemmeno Remco Evenepoel, secondo a oltre tre minuti, chiudendo così il suo 2024 alzando al cielo la bicicletta. Oasport.it - Tadej Pogacar imbattibile: “Attacco pianificato. Se sono nella storia lo vedremo a fine carriera” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La ciliegina sulla torta di una stagione perfetta.stravince anche il Giro di Lombardia dopo il Giro d’Italia, il Tour de France ed il Mondiale di Zurigo. La quarta vittoria consecutivaClassica delle Foglie Morte, così come fece solo Fausto Coppi tra il 1946 e il 1949, e raggiungendo Alfredo Bindaclassifica dei plurivincitori di questa Classica. Un filo conduttore nei grandi successi del 2024 di: l’da lontano. Oggioltre 40 i chilometri in solitaria, partendo sul Colma di Sormano a quasi 50 chilometri dal traguardo. Niente e nessuno è riuscito a tenere le sue ruote, nemmeno Remco Evenepoel, secondo a oltre tre minuti, chiudendo così il suo 2024 alzando al cielo la bicicletta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giro di Lombardia - vince Tadej Pogacar - Sono molto orgoglioso del lavoro della squadra. Sono super felice”, ha sottolineato Pogacar ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria. Pogacar: “Sono super felice, orgoglioso lavoro di squadra” “Sono molto contento di quello che ho fatto, all’inizio la giornata è stata difficile, ma poi sono entrato nel ritmo. (Lapresse.it)

Tadej Pogacar padrone assoluto de Il Lombardia : quarto successo di fila per il campione del mondo - Una modifica decisa solo venerdì, così come quella che ha interessato il territorio bergamasco dopo appena 37 chilometri: superato l’abitato di Cene, infatti, il gruppo ha svoltato verso Albino e non verso Gazzaniga come da percorso originale, per affrontare da Nembro l’ascesa del Selvino che ha sostituito il Passo di Ganda. (Bergamonews.it)

Tadej Pogacar bastona ancora tutti e vince il Giro di Lombardia. Ciccone sul podio - Strade Bianche, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro d’Italia, Tour de France, Mondiali e, ovviamente, non poteva non mettere la ciliegina sulla torta con il Giro di Lombardia. Terzo un eccellente Giulio Ciccone che riporta l’Italia sul podio della classica autunnale ad un anno di distanza dal piazzamento del compagno di squadra Andrea Bagioli: prova ottima per l’abruzzese che si è difeso nel momento clou ... (Oasport.it)