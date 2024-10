Studenti UDU: “L’obiettivo dei nuovi 60.000 posti letto è ancora lontano. Il piano del Ministero sta fallendo” (Di sabato 12 ottobre 2024) "La Ministra ha ammesso che l'obiettivo dei nuovi 60.000 posti letto, è ancora ben lontano dall'essere raggiunto. Come Unione degli Universitari avevamo già denunciato che questa gestione dei fondi PNRR sarebbe stata fallimentare, una misura che doveva guardare al pubblico e ai bisogni degli Studenti e delle studentesse, che rischiava di essere solo una misura spot per riempire le casse dei privati. Il governo si dovrà assumere la responsabilità di quello che sta facendo, l'Italia rischia di perdere 1,2 miliardi di euro" dichiara Alessandro Bruscella dell'Unione degli Universitari L'articolo Studenti UDU: “L’obiettivo dei nuovi 60.000 posti letto è ancora lontano. Il piano del Ministero sta fallendo” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "La Ministra ha ammesso che l'obiettivo dei60.000, èbendall'essere raggiunto. Come Unione degli Universitari avevamo già denunciato che questa gestione dei fondi PNRR sarebbe stata fallimentare, una misura che doveva guardare al pubblico e ai bisogni deglie delle studentesse, che rischiava di essere solo una misura spot per riempire le casse dei privati. Il governo si dovrà assumere la responsabilità di quello che sta facendo, l'Italia rischia di perdere 1,2 miliardi di euro" dichiara Alessandro Bruscella dell'Unione degli Universitari L'articoloUDU: “dei60.000. Ildelsta” .

