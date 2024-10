“Sono incinta”. Annuncio ufficiale: la vip giovanissima e insieme al famoso da poco diventa mamma (Di sabato 12 ottobre 2024) Le voci di una dolce attesa circolavano da un po’ ma ora è arrivato l’Annuncio ufficiale: la giovane vip aspetta un bambino. La notizia è stata data direttamente dalla futura mamma attraverso un video caricato sul suo canale YouTube, dove senza nascondere l’emozione e i dettagli come la scoperta e i tempi ha rivelato di essere incinta. Si tratta del suo primo video su YouTube, inaugurato quindi con un Annuncio molto importante. Classe 2004 e nota soprattutto al popolo dei giovanissimi da anni, l’influencer e Tiktoker di essersi accorta di avere un ritardo di dieci giorni. Quindi la decisione insieme al fidanzato Tony Boy di fare non uno ma due test di gravidanza, entrambi poi risultati positivi. Leggi anche: “Benvenuto Niccolò Domenico”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Le voci di una dolce attesa circolavano da un po’ ma ora è arrivato l’: la giovane vip aspetta un bambino. La notizia è stata data direttamente dalla futuraattraverso un video caricato sul suo canale YouTube, dove senza nascondere l’emozione e i dettagli come la scoperta e i tempi ha rivelato di essere. Si tratta del suo primo video su YouTube, inaugurato quindi con unmolto importante. Classe 2004 e nota soprattutto al popolo dei giovanissimi da anni, l’influencer e Tiktoker di essersi accorta di avere un ritardo di dieci giorni. Quindi la decisioneal fidanzato Tony Boy di fare non uno ma due test di gravidanza, entrambi poi risultati positivi. Leggi anche: “Benvenuto Niccolò Domenico”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come far litigare mamma e papà – Trailer italiano Ufficiale - Guarda "Come far litigare mamma e papà - Trailer italiano Ufficiale" in Anteprima, "Come far litigare mamma e papà - Trailer italiano Ufficiale" Video Link Streaming ITA Alta Definizione. (Mistermovie.it)