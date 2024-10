.com - Pellegrini, dal calo con la Roma all’espulsione in azzurro: ecco cosa gli è successo

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzocontinua a deludere. Ieri sera il centrocampista dellaè stato protagonista, ma in negativo, con la maglia dell’Italia, rimediando un’espulsione, al tramonto del primo tempo, per un brutto intervento a centrocampo. Con gli azzurri avanti 2-0, il rosso diretto rimediato dal capitano giallorosso ha rimesso in partita il Belgio, che è riuscito a rimontare fino al definitivo 2-2. L’uscita dal campo diè stata accompagnata dai fischi dell’Olimpico, proprio come accaduto, con la maglia della, contro Udinese e Venezia. Dietro l’evidenteprestazionale del centrocampista sembrano esserci infatti anche malumori ambientali, aumentati dopo l’inaspettato esonero di De Rossi. L’arrivo in panchina di Juric non ha invertito il trend, conche, pur schierato spesso titolare, non è riuscito a offrire prestazioni convincenti.