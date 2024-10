Ilrestodelcarlino.it - Nocera promuove la Rata: "Ha una marcia in più"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "La Maceratese ha fatto vedere di avere unain più essendo riuscita a dare una continuità alle prestazioni e ai risultati nelle prime cinque giornate". L’allenatore Francesco, un tecnico molto noto in regione che ha guidato anche i biancorossi, soppesa i primi turni. "Al momento – aggiunge – non vedo chi possa tenere il suo passo, aspettiamo le prossime partite anche per capire se i biancorossi continueranno are così e cosa faranno le altre".individua l’elemento in grado di fare la differenza nell’organico di Possanzini. "È Cognigni il valore aggiunto. Oddio, si conoscevano le qualità ma ora le sta esprimendo al meglio e sta trascinando la Maceratese nelle zone alte. C’è anche da sottolineare che è stato allestito un buon organico". E il Matelica? La squadra di Santoni ha elementi di valore.