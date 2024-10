Ilgiorno.it - Folle notte a Milano, turisti terrorizzati dal tassista drogato e ubriaco prenotato su Uber: “Aiuto polizia”

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Stop please, help police”. Ore 2.30 di giovedì, siamo in viale della Liberazione a. I due clienti imploravano aldi fermarsi, ma lui prosegue la corsa impazzita, tallonato dalle gazzelle del Radiomobile. Qualche minuto prima, ha forzato un posto di blocco, rifiutandosi di sottoporsi all’alcoltest. I carabinieri lo fermano davanti alla Centrale: lui prova a scappare a piedi, ma viene bloccato. Finisce così ladi follia del cinquantunenne M.P., che, stando agli accertamenti investigativi, stava guidando un taxi sottoposto a fermo fiscale e senza revisione, con la patente scaduta e dopo aver bevuto e sniffato. Conclusione: denuncia penale e sanzioni amministrative per quasi 11mila euro.