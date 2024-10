Ilrestodelcarlino.it - Adamo, dalle strade di quartiere alla serie B: "Lavoro sodo. Cesena? Un gruppo pazzesco"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Lo spirito è quello di chi non ha mai avuto un giro gratiscassa, di chi quello che ha ottenuto se l’è preso con gli artigli e col sudore. Come in effetti ha fatto Emanuele, che dD è arrivato finocadetteria,nella quale sta ampiamente dimostrando di poter continuare a essere protagonista., è reduce da un attacco influenzale che la ha tenuta fuori dal campo a Pisa, come sta ora? "Da tre giorni sono tornato in piena forma e mi alleno al massimo con la squadra. Prima però in effetti devo riconoscere che è stata dura. Perché ero malato, perché non ho potuto giocare e perché abbiamo perso. Una combinazione tremenda". Si riparte. "Ci aspetta la Sampdoria, squadra costruita per andare in A. Sarà dura, come sarà dura ogni partita da quifine. E’ così che funziona in questo campionato, nel quale il livello è davvero alto.