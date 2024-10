Tutti col naso all’insù: passa nel cielo “la cometa del secolo”. Sabato 12 sarà più vicina alla Terra (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – Il nome scientifico è molto complicato (C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS), ma si tratta di uno dei corpi celesti capaci di ispirare la fantasia degli esseri umani. Dietro a quella sigla, infatti, c’è “la cometa del secolo” che sta appassionando astronomi e astrofotografi di tutto il mondo. “Viene chiamata così perché sta passando vicino alla Terrra dopo essere passata vicino al Sole”, spiega Manuela Lippi, ricercatrice all’Osservatorio astrofisico di Arcetri, a Firenze. Il termine “vicino” ovviamente, è molto relativo: la distanza minore dalla Terra dovrebbe essere Sabato 12, intorno ai 70 milioni di chilometri. Già in questi giorni (ovviamente dopo il tramonto) la cometa sarà visibile. "In zone molto scure dovrebbe vedersi a occhio nudo, se si usa un binocolo o un piccolo telescopio ancora meglio. Si vede una stella un po' sfuocata con la coda”, dice Lippi. Lanazione.it - Tutti col naso all’insù: passa nel cielo “la cometa del secolo”. Sabato 12 sarà più vicina alla Terra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – Il nome scientifico è molto complicato (C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS), ma si tratta di uno dei corpi celesti capaci di ispirare la fantasia degli esseri umani. Dietro a quella sigla, infatti, c’è “ladel” che sta appassionando astronomi e astrofotografi di tutto il mondo. “Viene chiamata così perché stando vicinoTerrra dopo essereta vicino al Sole”, spiega Manuela Lippi, ricercatrice all’Osservatorio astrofisico di Arcetri, a Firenze. Il termine “vicino” ovviamente, è molto relativo: la distanza minore ddovrebbe essere12, intorno ai 70 milioni di chilometri. Già in questi giorni (ovviamente dopo il tramonto) lavisibile. "In zone molto scure dovrebbe vedersi a occhio nudo, se si usa un binocolo o un piccolo telescopio ancora meglio. Si vede una stella un po' sfuocata con la coda”, dice Lippi.

