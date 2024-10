Treni, sciopero di alcune sigle sabato e domenica. “Possibili disagi Frecce, Intercity e treni regionali” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 - Dalle ore 21 di sabato 12, domani, alle ore 21 di domenica 13 ottobre, chi viaggia in treno potrebbe incontrare disagi. Infatti alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane in quelle ore. trenitalia: impatto negativo su circolazione In una note si legge: l'agitazione "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale". Quotidiano.net - Treni, sciopero di alcune sigle sabato e domenica. “Possibili disagi Frecce, Intercity e treni regionali” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 - Dalle ore 21 di12, domani, alle ore 21 di13 ottobre, chi viaggia in treno potrebbe incontrare. Infattisindacali autonome hanno proclamato unonazionale del personale del gruppo Fs Italiane in quelle ore.talia: impatto negativo su circolazione In una note si legge: l'agitazione "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali didel Regionale ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale".

