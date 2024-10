Rissa a Cinecittà tra bande di sudamericani e cingalesi: spranghe e coltelli, residenti romani terrorizzati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Maxi Rissa tra sudamericani e bengalesi ieri sera a Cinecittà sfociata in un assalto armato con spranghe, coltelli e cocci di bottiglia al minimarket di via Flavio Stilicone. Una scena da Far Ilmessaggero.it - Rissa a Cinecittà tra bande di sudamericani e cingalesi: spranghe e coltelli, residenti romani terrorizzati Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Maxitrae bengalesi ieri sera asfociata in un assalto armato cone cocci di bottiglia al minimarket di via Flavio Stilicone. Una scena da Far

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - maxi rissa a Cinecittà con spranghe - coltelli e cocci di bottiglia. Scontri tra bande rivali - assaltato un negozio - Maxi rissa tra sudamericani e bengalesi ieri sera a Cinecittà sfociata in un assalto armato con spranghe, coltelli e cocci di bottiglia al minimarket di via Flavio Stilicone. Una scena da Far... (Ilmessaggero.it)

Roma - maxi rissa a Cinecittà con spranghe - coltelli e cocci di bottiglia. Scontri tra bande rivali - assaltato un negozio - Maxi rissa tra sudamericani e bengalesi ieri sera a Cinecittà sfociata in un assalto armato con spranghe, coltelli e cocci di bottiglia al minimarket di via Flavio Stilicone. Una scena da Far... (Ilmattino.it)