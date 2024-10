Oasport.it - Rafael Nadal, ritiro e prezzi alle stelle per l’ultima volta in Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sta succedendo quello che era facile temere al momento in cui è stato annunciato ildi, che si concretizzerà durante le finali dell’attuale format dia Malaga. I biglietti, già difficilmente reperibili per i giorni conclusivi e il quarto di finale della Spagna con i Paesi Bassi, sono andati esauriti. O almeno quelli dei circuiti ufficiali. Già, perché dietro c’è tutto il circuito dei siti, per così dire, alternativi, quelli del secondary ticketing. Ed è proprio da queste parti che si sta verificando una serie di rincari che ha semplicemente non del proibitivo, ma del folle. Alcuni siti, la cui credibilità lascia peraltro a desiderare, offrono infatti tagliandi per oltre 30.000 euro. Un prezzo spropositato, ed è anche poco.