Previsioni meteo ottobre: arriva l'”ottobrata”, temperature fuori norma in tutta Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo i nubifragi dei giorni scorsi, maltempo addio, almeno ad ottobre. Le Previsioni meteo, infatti, annunciamol’arrivo di tanto sole con una serena ottobrata su buona parte dell’Italia.Leggi anche: Maltempo, allerta meteo per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio Previsoni meteo: arriva l’ottobrata Secondo Antonio Sanò, fondatore de ilmeteo.it, interpellato da Adnkronos, a partire dai prossimi giorni ci sarà una decisa rimonta dell’alta pressione sull’Italia, con la cessazione delle abbondanti piogge che hanno colpito soprattutto il Centro-Nord nei primi dieci giorni di ottobre. Nelle prossime ore ci sarà ancora qualche residuo addensamento nuvoloso, soprattutto sul Triveneto orientale, in Toscana e sul Basso Tirreno, accompagnato da locali pioggie. Nel resto del Paese il tempo sarà invece in netto miglioramento. Thesocialpost.it - Previsioni meteo ottobre: arriva l'”ottobrata”, temperature fuori norma in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo i nubifragi dei giorni scorsi, maltempo addio, almeno ad. Le, infatti, annunciamol’arrivo di tanto sole con una serenasu buona parte dell’.Leggi anche: Maltempo, allertaper temporali domani 6: le regioni a rischio Previsonil’Secondo Antonio Sanò, fondatore de il.it, interpellato da Adnkronos, a partire dai prossimi giorni ci sarà una decisa rimonta dell’alta pressione sull’, con la cessazione delle abbondanti piogge che hanno colpito soprattutto il Centro-Nord nei primi dieci giorni di. Nelle prossime ore ci sarà ancora qualche residuo addensamento nuvoloso, soprattutto sul Triveneto orientale, in Toscana e sul Basso Tirreno, accompagnato da locali pioggie. Nel resto del Paese il tempo sarà invece in netto miglioramento.

