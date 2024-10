Secoloditalia.it - Nuovo attacco contro Unifil, Crosetto: “Ritiro delle truppe? Non non ce ne andiamo, se ne parlerà all’Onu”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Due attacchi in due giorni da parte di Israele alle basiè furioso. “Non si parla diitaliane – afferma- parliamo sempre di missione. Qualunque decisione, comunque, viene presa dalle Nazioni Unite: penso che la prossima settimana si troveranno per parlare di questo”. Dichiara di essere “molto arrabiato a fronte di colpi arrivati a una base di cui non capiamo la giustificazione militare. Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali, con durezza”.torna a parlare dopo il secondoisraeliano alle basiavvenuto nella mattinata di venerdì nel sud del Libano. Dove sarebbero due i peacekeeper feriti (di cui uno grave).