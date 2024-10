Thesocialpost.it - Nuovo attacco all’Unifil, feriti 2 caschi blu. Dura condanna della comunità internazionale contro Israele

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dueblu di Unifil “sono statiinavvertitamentente i combattimenti delle IdfHezbollah nel Libano meridionale”. Lo hanno fatto sapere le Forze di difesa israeliane, che hanno anche ribadito l’impegno a “prendere ogni precauzione per ridurre al minimo i danni ai civili e alle forze di pace”. Leggi anche: “Non ho perso la mia battaglia”. La lettera di Sammy Basso scritta per il suo funerale: il testo integrale Le forze israeliane hanno aperto il fuocoun posto di osservazioneforza di mantenimentopace Unifil nella sua base principale a Naqoura, nel Libano meridionale, ferendo due persone. Lo riferisce una fonte delle Nazioni Unite al Times of Israel. L’Idf non ha rilasciato dichiarazioni immediate in merito al rapporto.