Medici famiglia in stato di agitazione, Fimmg 'pronti a sciopero' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Villasimius, 11 ott. (Dall'inviata dell'Adnkronos Salute Raffaella Ammirati) - La Medicina generale sul piede di guerra. Il Consiglio nazionale Fimmg, maggiore sindacato dell'area, riunito a Villasimius per l’82simo congresso nazionale, ha dato mandato al suo segretario nazionale, Silvestro Scotti, Ilgiornaleditalia.it - Medici famiglia in stato di agitazione, Fimmg 'pronti a sciopero' Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Villasimius, 11 ott. (Dall'inviata dell'Adnkronos Salute Raffaella Ammirati) - Lana generale sul piede di guerra. Il Consiglio nazionale, maggiore sindacato dell'area, riunito a Villasimius per l’82simo congresso nazionale, ha dato mandato al suo segretario nazionale, Silvestro Scotti,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I medici di base minacciano lo sciopero: “Mancano le risorse per l’assistenza territoriale” - I medici di medicina generale della Fimmg sono pronti allo sciopero. In una settimana di grandi tensioni tra le Regioni e il governo per la mancanza di fondi destinati alla sanità pubblica, si apre un ... (ilfattoquotidiano.it)

Covid, con fattori di rischio più infezioni respiratorie in post malattia - Villasimius, 11 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo il Covid le infezioni delle vie respiratorie sono più frequenti nelle persone con fattori di ... (notizie.tiscali.it)

Sanità, medici di famiglia pronti allo sciopero - Sono pronti allo sciopero e dichiarano lo stato di agitazione i medici di medicina generale: il Consiglio nazionale Fimmg, riunito a Villasimius per l’82simo ... (lapresse.it)