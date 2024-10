Quifinanza.it - Indagato Vincenzo Coviello, il bancario che spiava i conti di Meloni e di altri politici

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La procura di Bari ha aperto un’indagine a seguito di una denuncia di un correntista di Intesa Sanpaolo a carico di, l’impiegato di banca licenziato per aver spiato i movimenti deicorrenti di moltissimie personaggi famosi, tra cui la presidente del Consiglio Giorgiaha dichiarato di non aver mai diffuso i dati e di aver agito da solo. Diversi esponenti del Governo parlano invece di “dossieraggio” e tra le file della maggioranza si inizia a ipotizzare l’elaborazione di nuove norme per proteggere i dati deida operazioni di questo tipo. Il caso di Intesa Sanpaolo segue quello di Piacenza, che coinvolge il sottufficiale della guardia di finanza Pasquale Striano.correnti dei, l’impiegato di banca checorrenti dei, è