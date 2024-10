Lanazione.it - Il truffatore “gentiluomo”. Spilla 400mila euro all’amante, condannato dopo la fuga

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – Lui un “” dai modi affabili, ma con tanti creditori alle calcagna. Lei una ricca signora fiorentina, con molta liquidità e un gusto opinabile per l’arte. Sono i due protagonisti della ’truffa sentimentale’ finita davanti ai giudice del tribunale civile di Firenze. Tutto inizia nel settembre del 2017, quando i due si conosco, si innamorano (almeno lei) e cominciano una relazione sentimentale che durerà un anno. Tempo utile all’uomo, all’epoca 45enne, per ’re’ oltrealla sua amata, mossa a compassione dalle cattive acque in cui lui navigava e convinta che quei soldi, prima o poi, gli sarebbero stati restituiti nel corso della “vita insieme” che gli era stata promessa.