Il terrore dei rettori per i sacrifici, la rivoluzione di Elkann a Stellantis e altre pillole (Di venerdì 11 ottobre 2024) La protesta dei rettori sul taglio delle Fondo di finanziamento alle Università arriva al Mef. La presidente della Crui (la Conferenza dei rettori delle Università italiane) Giovanna Iannantuoni non si accontenta dell’interlocuzione con la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ma punta direttamente all’Economia. Un appuntamento a via XX settembre per dire che il taglio di 173 milioni sulle risorse destinate agli atenei (su un plafond di oltre 9 miliardi) è insostenibile. A rischio ci sarebbe la tenuta dell’intero sistema dell’alta formazione. A nulla servono le risorse arrivate in questi ultimi anni (+1,5 miliardi dal 2019 che hanno portato gli atenei ad avere bilanci in utile per 950 milioni). Ma cosa preoccupa veramente i rettori italiani? Forse le loro tasche. I prof infatti hanno un sistema di adeguamento automatico degli stipendi sull’inflazione. Lettera43.it - Il terrore dei rettori per i sacrifici, la rivoluzione di Elkann a Stellantis e altre pillole Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La protesta deisul taglio delle Fondo di finanziamento alle Università arriva al Mef. La presidente della Crui (la Conferenza deidelle Università italiane) Giovanna Iannantuoni non si accontenta dell’interlocuzione con la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ma punta direttamente all’Economia. Un appuntamento a via XX settembre per dire che il taglio di 173 milioni sulle risorse destinate agli atenei (su un plafond di oltre 9 miliardi) è insostenibile. A rischio ci sarebbe la tenuta dell’intero sistema dell’alta formazione. A nulla servono le risorse arrivate in questi ultimi anni (+1,5 miliardi dal 2019 che hanno portato gli atenei ad avere bilanci in utile per 950 milioni). Ma cosa preoccupa veramente iitaliani? Forse le loro tasche. I prof infatti hanno un sistema di adeguamento automatico degli stipendi sull’inflazione.

