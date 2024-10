Grande Fratello, sulla Casa volano i primi due aerei per il triangolo amoroso tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: le loro reazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha ripensato al suo rapporto con Javier Martinez dicendosi pronta ad avvicinarsi nuovamente al coinquilino. L’ex velina di Striscia la notizia, ha inizialmente mostrato un interesse per Lorenzo Spolverato ma, quando il modello ha cominciato a trascorrere del tempo con Helena Prestes, la ragazza si è concentrata su Javier che, dal canto suo, ha sempre manifestato interesse per lei. Dopo alcuni giorni, però, Shaila ha capito di essere troppo diversa dal pallavolista di origini argentine, che ha definito “moscio”, sostenendo di avere più intesa con Lorenzo. Nel corso della settima puntata del Grande Fratello, Shaila ha dichiarato di essere attratta dal modello milanese che in precedenza aveva detto di vedere solo come un amico. Dal canto suo Lorenzo ha ammesso che con l’ex allieva di Amici “è scattata una scintilla fisica e mentale. Isaechia.it - Grande Fratello, sulla Casa volano i primi due aerei per il triangolo amoroso tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: le loro reazioni Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelladelha ripensato al suo rapporto condicendosi pronta ad avvicinarsi nuovamente al coinquilino. L’ex velina di Striscia la notizia, ha inizialmente mostrato un interesse perma, quando il modello ha cominciato a trascorrere del tempo con Helena Prestes, la ragazza si è concentrata suche, dal canto suo, ha sempre manifestato interesse per lei. Dopo alcuni giorni, però,ha capito di essere troppo diversa dal pallavolista di origini argentine, che ha definito “moscio”, sostenendo di avere più intesa con. Nel corso della settima puntata delha dichiarato di essere attratta dal modello milanese che in precedenza aveva detto di vedere solo come un amico. Dal canto suoha ammesso che con l’ex allieva di Amici “è scattata una scintilla fisica e mentale.

