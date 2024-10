Francesca Campagiorni aderisce a Fratelli d'Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il recente ingresso in Fratelli d’Italia della consigliera comunale di Veroli, Patrizia Viglianti, il partito in provincia di Frosinone continua a registrare adesioni sul territorio e, in questo caso, rafforzando sempre di più la compagine femminile.A scegliere FdI di Giorgia Meloni è Frosinonetoday.it - Francesca Campagiorni aderisce a Fratelli d'Italia Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il recente ingresso ind’della consigliera comunale di Veroli, Patrizia Viglianti, il partito in provincia di Frosinone continua a registrare adesioni sul territorio e, in questo caso, rafforzando sempre di più la compagine femminile.A scegliere FdI di Giorgia Meloni è

