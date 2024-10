Empoli, D’Aversa: «Corsi coraggioso, qui per dimostrare quello che sono. Sulle altre proposte…» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, sul suo inizio di stagione con il club toscano. Tutti i dettagli in merito Roberto D’Aversa ha parlato al Corriere dello Sport dello straordinario inizio di stagione dell’Empoli. PROPOSTA Empoli– «Vivo di rapporti umani e, dopo quanto accaduto, la chiamata dell’Empoli è stata coraggiosa per quello che era successo e Calcionews24.com - Empoli, D’Aversa: «Corsi coraggioso, qui per dimostrare quello che sono. Sulle altre proposte…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le parole di Roberto, allenatore dell’, sul suo inizio di stagione con il club toscano. Tutti i dettagli in merito Robertoha parlato al Corriere dello Sport dello straordinario inizio di stagione dell’. PROPOSTA– «Vivo di rapporti umani e, dopo quanto accaduto, la chiamata dell’è stata coraggiosa perche era successo e

Paura nella notte per Roberto D’Aversa : tentato furto in casa dell’allenatore dell’Empoli - Tanta paura per l’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa. La porta di casa aperta, la privacy violata, la paura. . Grazie alle forze dell’ordine, agli empolesi e allo straordinario amore della mia famiglia. Un brutto episodio che appartiene già al passato. L'articolo Paura nella notte per Roberto D’Aversa: tentato furto in casa dell’allenatore dell’Empoli sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

