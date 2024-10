Emilia-Romagna zona logistica semplificata, sì del governo. Meloni: una grande chance per le imprese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firmato il decreto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che istituisce la zona logistica semplificata (Zls) Emilia-Romagna, a seguito dell’istruttoria condotta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. La nuova Zls permetterà alle imprese Emiliano-romagnole di accedere alle semplificazioni amministrative e alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta. Sì del governo alla Zls Emilia-Romagna “Con la firma del decreto – ha dichiarato la premier – assicuriamo per le imprese della Regione Emilia-Romagna nuove opportunità di sviluppo per sostenere investimenti strategici. Così come avevamo previsto anche nel nostro programma di governo. Secoloditalia.it - Emilia-Romagna zona logistica semplificata, sì del governo. Meloni: una grande chance per le imprese Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firmato il decreto della presidente del Consiglio Giorgiache istituisce la(Zls), a seguito dell’istruttoria condotta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. La nuova Zls permetterà alleno-romagnole di accedere alle semplificazioni amministrative e alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta. Sì delalla Zls“Con la firma del decreto – ha dichiarato la premier – assicuriamo per ledella Regionenuove opportunità di sviluppo per sostenere investimenti strategici. Così come avevamo previsto anche nel nostro programma di

